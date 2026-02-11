130 000 работни места е създала икономиката на САЩ през януари, безработицата е 4.3%

Работодателите в Съединените щати са разкрили 130 хиляди нови работни места по трудов договор (без наетите в селското стопанство) през януари, съобщи на 11 февруари американското Бюро по трудова статистика (BLS). Ревизиите на агенцията на предишни месечни данни показват, че пазарът на труда е бил дори по-слаб от първоначалните оценки през 2024-а и 2025-а: почти с 900 хил. броя са били по-малко назначенията през 12-те месеца до края на март 2025-а или със средно 80 хил. по-малко на месец за този период.

Годишната ревизия е стандартна процедура на BLS, която помага за коригиране на грешки при вземането на проби и моделирането. Тя служи и като напомняне, че месечните отчети за работните места на агенцията се основават на оценки и извадкови проучвания, а не на пълно преброяване на работодателите в САЩ.

BLS публикува и обичайните си ревизии за предишните два месеца, които показват, че пазарът на труда е бил дори по-слаб в края на 2025 г. от първоначалните прогнози. Увеличението на наетите по трудов договор за декември беше ревизирано надолу с 2000 броя, а през ноември – с цели 15 хиляди.

Януарският ръст на работните места надхвърли очакванията на анализаторите с над два пъти по-големия брой назначения в сравнение с декември. Нивото на безработица е паднало до 4.3% от 4.6% през ноември и 4.4% през декември.

Публикуването на отчета, планирано първоначално за 6 февруари и отложено поради краткото спиране на работата на правителството, следва няколко други доклада, които отново предизвикаха опасения, че пазарът на труда все още се адаптира към тарифите, репресиите срещу имиграцията, ограничаващи предлагането на работна сила, и приемането на изкуствен интелект от работодателите.

Много по-силния от очаквания доклад за заетостта в САЩ повиши цените на акциите поради спекулациите, че икономическата устойчивост ще продължи да подхранва корпоративните печалби. Държавните облигации пък паднаха, тъй като търговците намалиха залозите си за лихвените понижения на Федералния резерв през тази година. Доларът остана почти без промяна.

Инвеститорите трябва да приветстват такъв доклад, коментират анализатори. Защото ако пазарът на труда наистина се стабилизира, това би било конструктивно както за икономиката, така и за пазара.

Днешните данни са положителни за рисковите активи, като се има предвид, че показват солиден трудов фон, който може да стимулира по-нататъшно нарастване на потреблението, посочва Джеф Шулце от ClearBridge Investment. Те предполагат по-малка нужда от допълнително облекчаване на паричната политика, за да се стимулира пазара на труда, допълва той.

Според Кей Хейг от Goldman Sachs Asset Management, стратезите от паричния комитет на Федералния резерв ще се съсредоточат върху инфлационната картина, след като икономиката продължава да се представя над очакванията. Той все още вижда възможност за още две лихвени редукции през тази година, въпреки че „евентуален изненадващ възход на индекса на потребителските цени в края на седмицата би могъл да наклони баланса на рисковете в ястребова посока.“

В 17.25 ч. българско време на 11 февруари еврото се разменяше срещу 1.1862 щ. долара.