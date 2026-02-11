Агресия в метрото - 19-годишен нападна две непълнолетни момчета

Софийската районна прокуратура обвини 19-годишен младеж, пребил 13-годишен, и нанесъл удар с нож на друго непълнолетно момче на 15 години в метрото, съобщават от пресцентъра на държавното обвинение.

Случаят е от 8 февруари, когато в метровлак нападателят Антонио Вакъвчиев от столичния квартал „Люлин“, ритнал в главата 13-годишно момче и му избил зъб. На друго – 15-годишно момче, той нанесъл порезна рана с нож.

Вакъвчиев има криминално досие от години, като е бил осъждан и има регистрации за предишни побои. Ако бъде признат за виновен, го грози наказание “лишаване от свобода” до 10 години. Предвид възможността да извърши повторно подобно действие, той е задържан за срок до 72 часа.

Наблюдаващият прокурор е внесъл искане в Софийския районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.