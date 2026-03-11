Камелия Нейкова от ЦИК увери, че са взети мерки срещу безбройните замени на членове в СИК

Председателят на ЦИК Камелия Нейкова обяви, че институцията й е взела конкретни решения за предстоящите избори, които са съобразени с това на Конституционния съд по дело № 33 от 2024 г., в резултат на което партия „Величие“ влезе в парламента, а изборът на 16 депутати в 51-ото Народно събрание бе обявен за незаконен.

На първо място от ЦИК са взели мерки срещу безбройните замени на членове на секционни избирателни комисии, които се правят без основания и са в нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс. Нейкова подчерта, че в решението за назначаване на съставите на СИК е разписано много ясно и точно в кои случаи са допустими замени, без да има заявление от лицето, което е предложено и назначено от районната избирателна комисия (РИК) за член на секционната избирателна комисия.

Нейкова добави, че сега по-детайлно са разписали указания към РИК и такива ще бъдат дадени и в методическите указания, които предстоят да бъдат приети като част от обучителните дейности, насочени към членовете на секционните избирателни комисии.

За да не бъде голословна, Нейкова даде пример, че само през последната седмица преди изборите на 27 октомври 2024 г. са били извършени над 10 000 замени на членове на СИК, в противоречие с разпоредбите на Изборния кодекс и независимо от обстоятелството, че ЦИК дала указания да не се извършват безпринципни замени.

Сега приетото от ЦИК решение в основната си част е съобразено с констатациите на Конституционния съд. Предстои да бъдат приети условията и реда за видеонаблюдението и видеозаснемането. По този повод е предвидено да бъдат дадени указания към избирателните комисии и към изпълнителя на дейностите за

видеонаблюдение, тъй като към момента такъв не е определен

и не е ясно дали това ще бъде самото министерство на електронното управление или задачата ще бъде възложена на Информационно обслужване или на друг изпълнител, уточни Камелия Нейкова.

Тя добави и че ЦИК ще дадат указания как да се използват устройствата за видеонаблюдение, макар че според нейния екип те са доста елементарни за използване – представляват телефон на стойка и всеки, който има телефон, може да го разположи така, че да има видимост към преброяването на бюлетините, а освен това и да се чува какво се брои и как се отчита.

По отношение на обученията Нейкова подчерта, че практиката показва, че е по-добре те да се провеждат по-близо до изборния ден, защото иначе има риск те да са формални. Досега те са били свързани с присъствие но с цел най-вече да се получи възнаграждение за участие в обучение, след което членове на СИК, които вече го били преминали, били сменени и в изборния ден се явявали неподготвени лица.

Този път от ЦИК ще направят всичко възможно, така че такива случаи на замени да не се повтарят или поне не в такава степен, както преди, подчерта Нейкова.

На следващо място Нейкова припомни, че на членовете на 40 избирателни секции, за които е било установено, че на миналите парламентарни избори през октомври 2024 г., не са си включили видеонаблюдението, е била потърсена администативно-наказателна отговорност. На тях им били съставени актове за административни нарушения и съответните областни управители издали наказателни постановления. Глобите били между 20 лева и 200 лева, но били наложени с дисциплинираща цел.

Нейкова помоли парламентарно представените групи, когато правят предложения за членове на СИК да не предлагат хора, за които е доказано, че са извършили нарушения на правилата на Изборния кодекс. Тя даде пример, че преди време, след нарушения в община Борован, парламентарно представените партии се въздържали и не предложили същите провинили се хора.

Заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева добави, че миналата седмица ЦИК е приела и утвърдила изборна книга – така наречения секционен протокол, като след сериозно обсъждане в ЦИК – заедно с представители на Обществения съвет към ЦИК те са коригирали визията му, след анализ на най-често допусканите грешки при попълването му.

Ето защо местата, където ще се попълват действителните гласове за партии и коалиции ще бъдат визуализирани като бюлетина за гласуване. Матева уточни и че в самия протокол отново са описани данните, които трябва да бъдат попълнени, така че всеки член на СИК да знае какво, къде трябва да впише.

Освен това Матева обяви, че както на изборите за Европарламент, и сега са предвидили възнаграждение за онези членове на СИК, които попълнят без грешка протоколите си. Не на последно място тя подчерта, че са предвидени много по-сериозни обучения за попълване на протоколите, като се обмисля на РИК да бъде възложено да ги провеждат на части, а не в един ден, в една сграда, да събират стотици хора.