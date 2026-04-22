Назначената от Сарафов за зам.обвинител №1 Ваня Стефанова пое прокуратурата

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши да изпрати писмо до заместник главния прокурор Ваня Стефанова, с което да се поиска съгласието й да бъде определена за и.ф. главен прокурор на мястото на Борислав Сарафов. Решението е единодушно.

ВСС има възможност да избере нов и.ф. главен прокурор между заместниците на Сарафов съдия Ваня Стефанова и прокурор Магдалена Лазарова, но предпочете Стефанова. Заслужава да се отбележи, че назначаването й като зам.главен обвинител през януари 2025 г. стана по изричното искане на Борислав Сарафов, което тогава единодушно бе подкрепено от прокурорската колегия.

Днес същата колегия прие за сведение писмото на Борислав Сарафов, с което оттегля съгласието си да изпълнява функциите главен прокурор. Това бе първото й заседание, след като управляващи и част от опозицията в бъдещия 52-ри парламент призоваха изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов да подаде оставка.

Малко по-рано днес Борислав Сарафов внесе писмо в прокурорската колегия на ВСС, с което оттегля съгласието си да изпълнява функциите на главен прокурор.