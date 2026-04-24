Столичната община класира изпълнител за дългосрочно почистване в още три района на София

Столичната община продължава процедурата за избор на изпълнител за сметосъбиране и сметоизвозване в Зона 4 („Сердика“, „Илинден“ и „Надежда“) в изпълнение на решение на Върховния административен съд, с което процедурата бе върната на етап преценка за допустимост на участниците.

След изпълнение на съдебните указания и извършване на необходимите действия от комисията на Столична община, процедурата е финализирана с класиране на участниците и определяне на изпълнител.

„За нас е важно не просто да има избран изпълнител, а това да стане по начин, който издържа юридически и защитава интереса на софиянци в дългосрочен план. Изпълняваме стриктно решенията на съда и продължаваме процедурите по правилата. Няма да правим компромиси с качеството и контрола. Всеки етап от процедурата трябва да бъде прозрачен и законосъобразен, за да гарантираме устойчива и предвидима услуга за хората,“ заяви заместник-кметът по околна среда Николай Неделков, информират от Столична община.

Съгласно решението на комисията, класиран на първо място е участникът „НЕЛСЕН – ЧИСТОТА“ ЕООД, който се определя за изпълнител на обществената поръчка за Зона 4.

В рамките на процедурата е отстранен участникът ДЗЗД „НОРМ ИЗИ ЕКО СОФИЯ“, поради несъответствие с изискванията за допустимост, свързани с правния статут и представените документи за участие.

Столичната община подчертава, че всички действия по процедурата са извършени при пълно съобразяване със Закона за обществените поръчки и съдебните указания, с цел гарантиране на законосъобразност и равнопоставеност на участниците.Столичната община заявява, че ще продължи да прилага последователен подход във всички зони – стриктно спазване на закона, засилен контрол върху изпълнението и защита на обществения интерес при разходването на публичните средства.