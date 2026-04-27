Заместник-здравен министър в трансграничен канал за лекарства?

За разследване в Гърция на трансграничен канал за контрабанда на скъпоструващи лекарствени продукти с участието на български заместник-министър на здравеопазването съобщава „Фокус“. Съгласно медийни публикации в южната съседка разследването се провежда съвместно с компетентните органи на България и Германия.

В Дирекция „Икономическа полиция“ към Гръцката полиция, с подкрепата на Подразделението за престъпления срещу общественото здраве и експертното съдействие на Националната организация по лекарствата – ΕΟΦ, са събрани значителни данни за схемата, по която скъпите лекарства от Германия са постъпвали в гръцки и български болнични аптеки без партиден сертификат за качество и без сертификат за освобождаване на партидата от страна на Квалифицираното лице на производителя по смисъла на чл. 51 от Директива 2001/83/ЕО. 

Установено е, че придружаващите документи (фактури, товарителници, протоколи за приемане и удостоверения за качество) са фалшиви. За това е помогнало влизането на България в Шенгенското пространство, при което контролът на лицата на вътрешните граници на Съюза е премахнат – обстоятелство, което не засяга обаче действащия митнически и фармацевтичен надзор, а налага засилено секторно сътрудничество.

