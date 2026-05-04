Министерството на финансите очаква бюджетният дефицит през април да достигне €1,750 млрд.

Към края на април се очаква дефицит в хазната от 1.75 млрд. евро, показват предварителните данни на Министерството на финансите (МФ).

Оттам потвърждават, че към края на март недостигът надхвърля 1.5 млрд. евро.

Във фискалния резерв има над 5.8 млрд. евро по данни към края на тримесечието.

В края на март изтече действието на първия удължителен закон, приет заради липсата на редовен бюджет за 2026 година.

По настояване на служебния кабинет бе прието още едно удължаване до приемането на редовен бюджет.