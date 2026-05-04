Служебният министър Атанас Запрянов очерта приоритетите на МО

Той посочи технологичното превъоръжаване и попълването на незаетите длъжности в БА

Технологичното превъоръжаване и поетапно попълване на високия брой незаети длъжности за военнослужещи. Това според служебния министър на отбраната Атанас Запрянов трябва да е основно и за следващото политическо ръководство на Министерството на отбраната (МО).

Служебният министър се е срещнал с военнослужещите от българските военни контингенти зад граница по повод предстоящия Ден на храбростта и Българската армия – 6 май. Министър Запрянов е припомнил, че по време на мандата са работили за технологично превъоръжаване, поетапно попълване на високия брой вакантни длъжности за военнослужещи и изграждане на необходимата военна инфраструктура.

Отделено е било и внимание на грижата за хората в отбраната – най-важният ресурс в нашата отбранителна система, посочва Запрянов, цитиран от пресцентъра на военното министерство. Запрянов е казал, че грижата за въоръжените сили трябва да останат първостепенна задача и за следващия кабинет и за настоящия нов парламент.

Очакваме позитивни решения – бюджетът за отбрана да бъде увеличен, както българската страна е приела като ангажимент“, посочва Запрянов. Той е изразил надежда, че документите по споразумението за заем от ЕС – SAFE, също ще бъдат подписани, с което да започне изпълнението и на националния план за модернизация на нашите въоръжени сили.

Преди 6 май служебният министър на отбраната и висши военни проведоха видеоконферентна връзка с военнослужещите от българските военни контингенти зад граница. Над 150 български военнослужещи изпълняват задачи в 3 операции на НАТО и 4 операции и мисии на Европейския съюз.

