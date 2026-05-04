Обединените арабски емирства съобщиха за ракетни и дронови удари от Иран

Министерството на отбраната на Обединените арабски емирства (ОАЕ) съобщи, че системите за противовъздушна отбрана на страната в момента отразяват атаки с балистични и крилати ракети и приближаващи дронове от Иран.

По-рано министерството информира, че са били изстреляни четири ракети от Иран към страната, като три от тях са били прихванати над териториалните й води, а четвъртата е паднала в морето. Националната служба за управление на извънредни ситуации и бедствия разпространи ново предупреждение за ракетна заплаха, като съобщи, че противовъздушната отбрана реагира на опасността. Това е второто подобно предупреждение за деня и първото от този тип след влизането в сила на примирието между САЩ и Иран.

Медийната служба на Фуджейра съобщи, че в индустриалната зона с петролен терминал на емирствата в Оманския залив е избухнал голям пожар след дронова атака от Иран, който е засегнал енергийна инсталация. Екипи на Гражданската защита работят за овладяване на инцидента.

Фуджейра е ключов енергиен център – там се намират голямо пристанище, петролопровод и редица нефтени инсталации, които заобикалят блокирания Ормузки проток.

От Иран засега няма официален коментар.

Повторно за деня рязко поскъпване на петрола последва информацията за иранските удари срещу ОАЕ. Сортът „Брент“ поскъпна за броени минути от 109 на 114 долара и 50 цента за барел. А американският „West Texas“ скочи от 102 на близо 106 долара.