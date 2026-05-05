Мошеници обещават скок на пенсията със 100 евро, срещу 50 евро на ръка

Шуменски мошеници измислиха нова схема за прекарване на лековерни пенсионери. Според данни на полицията в града новата муха на въдицата за стари хора е увеличение на пенсията срещу някое и друго евро.

90-годишна жена от Шумен вече е жертва на измама, съобщиха от полицията. Вчера в дома й в квартал „Дивдядово“ тя била посетена от непознат мъж, който й предложил помощта си, за да си увеличи пенсията. Той й казал, че срещу сумата от 170 евро стипендиантката на НОИ щяла да получи увеличение от 320 евро.

Понеже жената нямала в себе си 170 евро, попитала дали може да даде 50 евро и да получи съответното увеличение. Арабията рекъл, че става, но ръстът на пенсията щял да е само от 100 евро. И й взел петдесетачката, след което си тръгнал.

Жената зачакала с трепет заветната дата на получаване на пенсията. В квартала обаче плъзнал слух, че на увеличение се надявали и още съкварталци. Те били посетени от непознат мъж, който им обещал манна небесна само срещу 100 евро. И така постепенно схемата се изяснила, а жертвите зачакали новия месия в лицето на новото правителство.

Полицията в Шумен се намеси категорично със специално съобщение към лековерни пенсионери. Органите на реда напомнят, че няма законов механизъм за увеличаване на пенсия срещу заплащане на частно лице. Призоваваме хората да не допускат в домовете си хора, които не познават.

Не предоставяйте пари на непознати, независимо от обещанията, които ви дават. При подобни предложения трябва да бъдете изключително внимателни- това са опити за измама. Призовават се близките на възрастни хора да разговарят с тях и да ги предупредят за подобни схеми.

При съмнения за измама или извършено престъпление сигнализирайте незабавно на телефон 112 или в близкото Районно управление, съветва полицията.