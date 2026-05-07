Развитието на AI стимулира растежа на сливанията и придобиванията

Експерти и изследователи отбелязват, че бързото развитие на изкуствения интелект (AI) стимулира големи сделки на световния технологичен пазар въпреки международните конфликти, според японската информационна агенция Nikkei.

В доклад на изследователската фирма PitchBook се отбелязва, че глобалният пазар на сливания и придобивания (M&A) достигна нов тримесечен рекорд от 1,6 трилиона долара през първите три месеца на тази година. Това е с над 50 процента повече от миналата година.

Според KPMG,

новите инвестиции през първото тримесечие са се увеличили с 370 процента.

Разработчикът на изкуствен интелект OpenAI е водещ, акумулирайки общо 122 милиарда долара. Според CB Insights, частните компании, разработващи изкуствен интелект, са набрали 226 милиарда долара през първото тримесечие (почти 1700 сделки). Това надхвърля цифрата за цялата 2025 г. (217,4 милиарда долара).

„Геополитическото напрежение увеличи пазарната волатилност, но не спря глобалната активност

по сливания и придобивания, особено при големите компании и стратегическите сделки“, каза в интервю за Nikkei Гилермо Байгуал, съ-ръководител на глобалните сливания и придобивания в Citigroup. Той обясни, че компаниите „все повече се адаптират към „новата нормалност“, характеризираща се с постоянен геополитически риск“, вместо да „чакат несигурността да се разсее, преди да предприемат действия“.