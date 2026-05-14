РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

МВР спря да обновява картата на катастрофите, твърди създателят на „Черна писта”

Над 7600 нарушения за превишена средна скорост са отчетени за три дни от новия контрол, МВР спря да обновява картата на катастрофите, твърди създателят на „Черна писта”

Министерството на вътрешните работи е спряло да обновява картата на катастрофите, твърди създателят на проекта „Черна писта” Мартин Атанасов. По думите му, данните в системата на МВР не са актуализирани от 5 май, което според него оставя обществото без информация за най-опасните пътни участъци в страната.

Пред NOVA NEWS Атанасов обясни, че проектът „Черна писта” е направил информацията за пътнотранспортните произшествия публично достъпна и лесна за проследяване. След старта на инициативата държавата е създала собствена карта на катастрофите, която доскоро се е обновявала ежедневно.

„Но от седмица насам данните стоят „замръзнали” на дата 5 май, 17:30 часа. Така няма информация къде са проблемите”, посочи Атанасов и призова системата отново да заработи нормално.

Според него е трудно да се приеме, че в цялата страна има едва 36 невралгични точки при многото тежки катастрофи по пътищата. Той подчерта, че темата за пътната безопасност остава изключително актуална и подобна информация е важна както за институциите, така и за гражданите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че 52-рото Народно събрание ще има волята да гласува промените в Закона за НСО и да свали охраната за депутати?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.