МВР спря да обновява картата на катастрофите, твърди създателят на „Черна писта”

Министерството на вътрешните работи е спряло да обновява картата на катастрофите, твърди създателят на проекта „Черна писта” Мартин Атанасов. По думите му, данните в системата на МВР не са актуализирани от 5 май, което според него оставя обществото без информация за най-опасните пътни участъци в страната.

Пред NOVA NEWS Атанасов обясни, че проектът „Черна писта” е направил информацията за пътнотранспортните произшествия публично достъпна и лесна за проследяване. След старта на инициативата държавата е създала собствена карта на катастрофите, която доскоро се е обновявала ежедневно.

„Но от седмица насам данните стоят „замръзнали” на дата 5 май, 17:30 часа. Така няма информация къде са проблемите”, посочи Атанасов и призова системата отново да заработи нормално.

Според него е трудно да се приеме, че в цялата страна има едва 36 невралгични точки при многото тежки катастрофи по пътищата. Той подчерта, че темата за пътната безопасност остава изключително актуална и подобна информация е важна както за институциите, така и за гражданите.