Демерджиев съобщи, че има нови факти по случая „Петрохан-Околчица“

Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че по случая „Петрохан – Околчица“ са установени нови факти, които предстои да бъдат обобщени и представени, като по темата ще бъде изготвен и подробен доклад.

В кулоарите на парламента той коментира и инцидента с взривно устройство, прикрепено към автомобил в село Говедарци, като обясни, че според първоначалната информация става въпрос по-скоро за личен конфликт, а не за терористичен акт. По думите му случаят е овладян, предприети са необходимите мерки и няма опасност за хората, въпреки че разследването продължава.

Министърът съобщи и за акция край Перник, при която служители на ГДБОП са открили и иззели голямо количество незаконни цигари.

По повод операцията срещу имотните измами Демерджиев каза, че действията на службите тепърва започват и че в страната има много хора, замесени в подобни престъпления. До момента са задържани девет души и вече има повдигнати обвинения. Според него схемата е действала дълго време и е причинила щети за десетки милиони левове, като сумата вероятно ще се увеличава. Той призова гражданите да подават сигнали при съмнения за подобни измами.

Министърът подчерта още, че борбата с корупцията ще бъде основен приоритет в работата на кабинета.

Относно евентуални кадрови промени в регионалните дирекции, Демерджиев посочи, че първо ще анализира работата и резултатите на всяка структура, преди да решава дали да предприеме смени.

Той добави и че правилата за предоставяне и премахване на охрана ще се прилагат еднакво за всички.

