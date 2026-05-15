Мнозинството удължи срока за предложения между първо и второ четене за три законопроекта, приети през седмицата

Депутатите удължиха срока за предложения между първо и второ четене за три законопроекта, приети в предишните два дни. Става въпрос за промените в Закона за съдебната власт, в Закона за защита на потребителите и в Закона за защита на конкуренцията. За първия 7-дневният срок бе удължен с две седмици, а за втория и третия – с една.

Проф. Янка Тянкова, която е председател на временната комисия по правни въпроси, обясни, че първото удължение се налага заради дискусиите, проведени на заседание на временната комисия и заявките на представители на Върховния касационен съд и Върховния административен съд да изготвят становище, преди което трябва да свикат Пленума, за което е нужен поне 10-дневен срок.

Петър Петров от „Възраждане“ поиска срокът да бъде съкратен на минималния по правилник – три дни, като аргументът му бе, че промените в Закона за съдебната власт трябва възможно най-бързо да бъдат приети, за да се стигне до избора на членовете на Висшия съдебен съвет.

Велислав Величков от „Продължаваме промяната“ предложи компромисно решение – удължаване с една седмица, в крайна сметка се прие предложението на „Прогресивна България“.

От „Възраждане“ възразиха и срещу удължаването на срока между първо и второ четене на промените в Закона за защита на потребителите и в Закона за защита на конкуренцията, като Цончо Ганев обяви, че идеята на управляващите била да си „калибрират“ мерките с веригите.

Припомняме, че вчера двама министри – на икономиката Александър Пулев и на земеделието – Пламен Абровски – обявиха, че срокът за обсъждане на мерките за овладяване на ръста на цените, за прозрачност в ценообразуването и противодействие на нелоялните търговски практики ще се удължи с една седмица. Това стана ясно след срещата им в Министерския съвет с представители на браншови организации, синдикати, работодатели и регулатори.