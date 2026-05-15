Нужни са устойчиви решения и повече млади кадри в здравеопазването, заяви министър Ивкова

Здравният министър Катя Ивкова заяви, че ще разчита на конструктивен диалог и предложения за устойчиви решения в системата на здравеопазването. Ивкова направи изказването при откриването на Националната конференция по здравни грижи с балканско участие на тема „Здравните грижи на XXI век – съвременни аспекти и предизвикателства“.

Събитието е организирано от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и регионалната колегия на асоциацията в София.

В обръщението си към здравните специалисти министърът подчерта, че всички са наясно с трудностите, пред които е изправен секторът, но чрез конструктивен диалог могат да бъдат намерени най-правилните и устойчиви решения.

Ивкова акцентира върху необходимостта от привличане на млади кадри в системата. По думите ѝ, е важно здравеопазването да бъде обезпечено със специалисти и след 20–30 години. Министърът определи професионалистите по здравни грижи като най-ценния ресурс в системата и най-близките помощници на пациентите.

Тя изрази надежда, че на следващата сесия на Световната здравна асамблея в българската делегация ще бъде включен и представител на професионалистите по здравни грижи.

Здравният министър подчерта още, че един от основните акценти пред министерството остава обезпечаването на системата с достатъчно специалисти по здравни грижи.