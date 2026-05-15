РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Русия и Украйна размениха по 205 военнопленници

Русия и Украйна размениха по 205 военнопленници

Русия и Украйна са разменили по 205 военнопленници, съобщи Министерство на отбраната на Русия, цитирано от световните агенции.

Москва обяви по-рано този месец, че е постигнато споразумение с Киев за размяна на пленници като част от договореното прекратяване на огъня за периода 9–11 май. Според руската страна договореността е постигната с посредничеството на Доналд Тръмп.

Съветникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че Русия е приела инициативата на Тръмп за примирие и за размяна на военнопленници във формат „1000 за 1000“.

По думите му съответните служби на Русия и Украйна продължават работа по списъците на пленниците и при постигане на окончателни договорености обменът ще продължи.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че 52-рото Народно събрание ще има волята да гласува промените в Закона за НСО и да свали охраната за депутати?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.