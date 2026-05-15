Визитата на Путин в Китай е насрочена за 20 май

Русия е рамо до рамо с Китай срещу "неонацизма", заяви Путин

Визитата на руския президент Владимир Путин в Китай е насрочена за следващата седмица, 20 май. Това съобщи South China Morning Post (SCMP), позовавайки се на източници.

Според тях, Владимир Путин ще посети Китай за еднодневно посещение. Те отбелязаха, че е малко вероятно официално посрещане или парад да се проведе в Пекин, тъй като разговорите между руския президент и китайския президент Си Дзинпин „са част от рутинните дела на Русия и Китай“.

На 13 май Си Дзинпин и президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещнаха в Пекин.

Тръмп посети Китай за първи път от 2017 година. Според американския президент, разговорите му с китайския президент са били „изключително позитивни“. 

За първи път в историята си се очаква Китай да бъде домакин на президентите на двете сили извън многостранен контекст, в рамките на един месец, според SCMP.

