Британският външен министър планира посещение в Китай в началото на юни

Британският външен министър Ивет Купър планира посещение в Китай в началото на юни, съобщи Ройтерс, позовавайки се на източници.

Според един от тях, по време на пътуването, планирано за 2-3 юни, Купър ще проведе разговори в Пекин с китайския си колега Уанг И, а след това ще пътува до южния технологичен център Шънджън за срещи с представители на бизнеса.

Източници на Ройтерс смятат, че евентуалното начало на процеса по отстраняване на британския премиер Киър Стармър вероятно няма да попречи на посещението.

Стармър посети Китай през януари.

По време на посещението си той проведе разговори с китайския президент Си Дзинпин и премиера Ли Цян. Тогава двете страни подписаха 10 споразумения, повечето от които свързани с търговията. Стармър стана първият британски премиер от осем години насам, посетил Китай.