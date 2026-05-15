РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Митничари от Варна спипаха 641 литра домашнярка

етилов алкохол

Митничари от Варна задържаха близо 650 литра етилов алкохол и 9595 опаковки различни тютюневи изделия при две отделни проверки. При единия от случаите митническите инспектори от сектор „Акцизен оперативен контрол“ извършват проверка в магазин за хранителни стоки в населено място в Община Балчик.

В търговската зала на обекта са открити изложени пластмасови бутилки с вместимост 0,5 литра, съдържащи етилов алкохол с характеристики на домашна ракия, без етикети. В складовото помещение са открити още пластмасови туби с течност със същите характеристики, като общото установено количество е 641,5 литра.

Открити са също 54 стъклени бутилки с високоалкохолни напитки, облепени с български акцизен бандерол с изтекъл срок на валидност. Открити са и 9150 опаковки различни видове тютюневи изделия, облепени с български акцизен бандерол, въпреки че обектът не притежава разрешение за търговия с тютюневи изделия. Образувано е досъдебно производство, което се провежда от разследващ митнически инспектор, под надзора на Районна прокуратура-Добрич. За алкохолните напитки с изтекъл бандерол и за продажбата на тютюневи изделия без разрешително ще бъдат съставени два акта за административни нарушения по Закона за акцизите и данъчните складове.

Други 445 електронни цигари с никотин, без български акцизен бандерол, както и флакони с общо 4 литра райски газ, са иззети от български гражданин в Варна при съвместна акция на служителите от отделите „Митническо разследване и разузнаване“ към ТД Митница Варна и ТД Митница София.

За акцизните електронни цигари също е образувано досъдебно производство под надзора на Района прокуратура-Варна. Флаконите с райски газ са предадени на органите на МВР по компетентност.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че 52-рото Народно събрание ще има волята да гласува промените в Закона за НСО и да свали охраната за депутати?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.