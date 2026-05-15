Депутатите приеха на първо четене създаване на Координационен съвет по инвестициите

Със 181 гласа „За“ (123 от „Прогресивна България“, 26 от ГЕРБ-СДС, 14 от ДПС, 17 от „Демократична България“ и един от „Продължаваме промяната“) депутатите приеха на първо четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите, с които се създава Координационен съвет по инвестициите към Министерски съвет. „Против“ предлаганите промени гласуваха 9 депутати от „Възраждане“. „Въздържал се“ гласуваха 12 народни представители от „Продължаваме промяната“.

При представянето на промените от страна на вносителя – Петър Витанов от „Прогресивна България“ стана ясно, че те са в две посоки. При едната се цели синхронизация с промяната в структурата на правителството на Румен Радев, при която едно съществувало до преди това министерство (на електронното управление) бе закрито и неговите функции бяха разпределени между Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

Освен това със законопроекта се урежда преобразуването на Министерството на икономиката и индустрията и на дирекция „Насърчителни мерки и проекти“ на Министерството на иновациите и растежа в Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията. Законопроектът цели създаването на необходимата нормативна основа за приемане, изменение и допълнение на подзаконови нормативни актове по прилагане на този закон в срок до 6 месеца от влизането му в сила.

На следващо място със законопроекта се предлага създаване на Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет.

Координационният съвет ще се състои от председател – заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията и от членове – министъра на иновациите и дигиталната трансформация, министъра на финансите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на околната среда и водите, министъра на труда и социалната политика, министъра на външните работи, министъра на транспорта и съобщенията и министъра на енергетиката.

От „Възраждане“ се обявиха срещу предлаганите промени с аргумента, че с тях ще се увеличи администрацията и че новият Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет дублира функциите на Българската агенция за инвестициите. Техни депутати изказаха мнение, че в България има умираща индустрия и оттеглящи се чуждестранни инвеститори.

Даниел Парушев от „Прогресивна България“ поясни, че основната функция на Координационния съвет е по-добра организационна работа и повече усилия в посока по-добър глобален мениджмънт. Той даде пример, че за първото тримесечие на 2026 г. у нас бил регистриран 87% ръст на чуждите преки инвестиции. През 2025 г. България отчела 3.26 млрд. евро инвестиции, а през 2024 г. – 2.86 млрд. евро, което означава ръст от 14.2 процента, отбеляза Парушев. Той подчерта, че чуждестранните инвестиции представляват 2.8% от БВП и са двигател на икономическия растеж.

В същото време Парушев обърна внимание, че според публикации в чуждестранни медии като „Файненшъл Таймс“, „Индипендънт“, „Икономист“, „Уолстрийт Джърнъл“ проблем пред инвеститорите от чужбина в България е корупцията, демографският срив и липсата на подготвени кадри. Ето защо според Парушев всички усилия трябва да са насочени към решаването на тези проблеми.

Петър Витанов от „Прогресивна България“ бе категоричен, че с новия Координационен съвет не се създава допълнителна административна тежест, а напротив – и даде пример със закритото министерство на елекронното управление. Обясни и че идеята на Координационния съвет е да изведе инвестициите на по-високо институционално ниво, така че към чуждестранните инвеститори да има по-голям ангажимент от страна на държавата.