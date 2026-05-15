Тръмп и Си Дзинпин постигнаха „нови консенсуси“, обяви Китай

Американският президент Доналд Тръмп и китайският държавен глава Си Дзинпин са постигнали „серия от нови консенсуси“, съобщи Министерство на външните работи на Китай, цитирано от „Ройтерс“.

От китайското външно министерство коментираха и ситуацията около Иран, като подчертаха необходимостта от възможно най-бързо постигане на всеобхватно и трайно прекратяване на огъня.

Китайската страна настоя още Ормузкият проток да бъде отворен отново възможно най-скоро.

Според китайските дипломати бързото решаване на кризата с Иран би било в интерес както на САЩ и Иран, така и на държавите в региона.