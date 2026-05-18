Дванадесетото издание на „Деня за акции“ ще се проведе на 10 юни

Дванадесетото издание на „Деня за акции“ ще се проведе на 10 юни. „Българска фондова борса“ и „Централен депозитар“ АД организират годишната инициатива, посветена на подобряването на инвестиционната култура сред индивидуалните инвеститори и повишаване на знанията за капиталовите инструменти като форма на инвестиция в България.

В рамките на „Деня за акции“ всички индивидуални инвеститори (физически лица) ще могат да купят и/или продадат акции и структурирани продукти* от регулирания пазар на БФБ и от Пазара за растеж на МСП beam – без такси и комисиони към фондовата борса, „Централен депозитар“ и участващ в инициативата инвестиционен посредник.

Специалната възможност ще важи при до 15 изпълнени поръчки на физическо лице с обем не повече от 1100 евро.

Всички инвестиционни посредници, които партнират на БФБ и „Централен депозитар“, в „Деня за акции“ няма да таксуват своите клиенти – физически лица, чиито сделки отговарят на посочените условия.

* В обхвата на инициативата са включени инструментите, допуснати до търговия на Сегмент „EuroBridge Market”, Сегмент акции „Premium”, Сегмент акции „Standard”, Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел и Сегмент за борсово търгувани продукти на Основен пазар BSE; на Сегмент акции и Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел на Алтернативен пазар BaSE, както и на сегмент beam Акции на Пазара за растеж на МСП beam.

