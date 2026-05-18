Shein купува американската модна марка Everlane в сделка за 100 милиона долара

Американската модна марка Everlane, която преди години стана много популярна сред младите потребители с идеята си за „честна“ и устойчива мода, ще бъде купена от китайският онлайн търговец Shein. Сделката е оценена на около 100 милиона долара и вече е одобрена от борда на компанията.

Според информацията, обикновените акционери няма да получат пари от продажбата. Все още не е ясно как точно ще бъдат компенсирани останалите инвеститори.

Продажбата идва след сериозни финансови проблеми за Everlane. Компанията е натрупала около 90 милиона долара дългове и през последните месеци е търсела нов инвеститор или купувач.

В крайна сметка Shein е решила да се възползва от ситуацията. Китайската компания е известна с модела си за много бързо и евтино производство на дрехи и вероятно вижда шанс да използва по-премиум имиджа на Everlane.

Сделката е изненадваща за много хора, защото Everlane изгради името си върху идеи като устойчивост, прозрачност и по-етично производство – нещо напълно различно от имиджа на Shein, която често е критикувана за свръхевтина „бърза мода“.

В първите си години Everlane беше смятана за модерна алтернатива на марки като Gap, като предлагаше базови дрехи с по-изчистен дизайн и обещание за по-честни цени. С времето обаче конкуренцията от компании като Uniqlo, Amazon и Quince направи пазара на базови дрехи много по-конкурентен.

След пандемията Everlane започна да губи позиции. Новото ръководство се опита да премести марката към по-премиум сегмента, но стратегията не успя.

Сега остава въпросът дали Shein ще успее да върне популярността на Everlane или просто ще използва останалата стойност на бранда.