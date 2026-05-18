Prime by UniCredit Bulbank съчетава дигитална бързина и експертна оценка

Българите забогатяват, поне част от тях, както показват числата от националната статистика. Това обаче е едната страна от повишаването на благосъстоянието. По-важната част след това е как тези пари да се запазят и умножават. Различни са възможностите за това – някои от българите успяват, други – не.

Една от алтернативите за повишаване на благосъстоянието на хората са банките, в които българите основно съхраняват парите си в депозити. Но там има и други алтернативи.

Един нов модел за персонално банкиране представиха днес на медийно събитие от „УниКредит Булбанк“. Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор и председател на УС на банката, Борислав Генов, главен директор „Банкиране на дребно“, и Екатерина Панайотова, заместник главен директор „Банкиране на дребно“ и директор „Клонова мрежа“, разказаха за Prime by UniCredit Bulbank.

Премиум банкиране, създадено за клиенти, които ценят времето си и личното отношение.

Чрез него финансовите цели на клиентите ще получават първокласни решения и експертна подкрепа, отбелязаха от банката, която се превръща в ценен партньор.

Клиентите променят начина на общуване с банката, отбеляза Цветанка Минчева. Те търсят доверие. И това, което предлагаме, не е обикновена услуга, а дългосрочно партньорство и то надгражда стандартите на банкиране.

Prime съчетава дигитална бързина и експертна оценка. Програмата е отговор на желанията на клиентите за нови услуги и общуване с банката и в същото време тя създава и възможности за увеличаване на личните активи, показва проучване на „УниКредит Булбанк“. Голяма част от клиентите са от поколението Z, отбеляза Борислав Генов. И изненадата е, че тези младежи, които са в голяма част от времето си са онлайн, всъщност очакват и повече лично отношение от банката. Те държат на персоналния контакт за някои услуги.

Като цяло

клиентите търсят партньор, с когото да общуват и да могат да разчитат за съвет като от персонален банкер.

Prime е за хора, които ценят индивидуалния подход, времето си и персоналните решения. Чрез тази програма всеки получава високо качество на обслужване и ексклузивни привилегии – от ежедневните банкови операции до дългосрочното финансово планиране, в цялата страна и във всички офиси на „УниКредит Булбанк“.

В специално брандиран кът ще има обучени служители, които са най-опитните в банката, и те ще предлагат приоритетно обслужват най-ценните клиенти. Prime клиентите, както и тези служители на банката, ще са разпознаваеми във всеки банков клон. Такива вече са открити в София, Пловдив и Варна. На сайта на „УниКредит Булбанк“ има специална страница за Prime.

Четири са критериите за заможни хора, които могат да участват в Prime by UniCredit Bulbank.

Тя е за клиенти с активи над 50 000 евро, като това могат да са парични средства или в други продукти на банката. Това са клиенти на „УниКредит Булбанк“, заможни, с професия или бизнес и със стабилни доходи, отбеляза Борислав Генов.

Другият критерии покрива клиенти с растящ профил, т.е. бъдещи заможни хора – по-млади и активни клиенти. Такива, които са със стабилно бъдеще и регулярни доходи – за София с 3100 евро нетни възнаграждения, и 2600 евро – за страната. Третият критерии е най-активни клиенти, т.е. такива, които ползват много продукти на банката. Те са верни и лоялни.

Клиентите, които покриват тези три критерия веднага, автоматично се включват в Prime by UniCredit Bulbank. Ако отговаряте на условията за Prime, не е необходимо да предприемате каквито и да е допълнителни действия. Банката автоматично ще ви идентифицира и ще ви уведоми, в случай че отговаряте на критериите за Prime.

Всеки от тези клиенти получава личен банкер, който познава личните нужди и предлага решения за всеки индивидуално. Prime осигурява приоритетна линия за връзка с Центъра за контакт с клиенти, обслужване с предимство във филиали на банката и преференциални условия по банкови продукти и услуги.

Но от „Уни Кредит Булбанк“ са предвидили и още един критерии – той е за клиентите с план „Макс“, т.е. такива с активно ежедневно обслужване.

Ако профилът на клиента отговаря на условията за Prime, не се дължат никакви допълнителни такси към банката.

Екатерина Панайотова отбеляза, че в момента 10% от клиентите на банката покриват тези критерии.

Когато Prime клиент посети филиал на банката, оборудван със система за управление на клиентския поток, след чекиране на неговата карта системата автоматично го разпознава като клиент с Prime статус. Това му осигурява приоритетно обслужване на място. А при обаждане към Центъра за контакт с клиенти, този Prime статус също се разпознава автоматично, което гарантира приоритетно и по-бързо обслужване, подчертаха от банката.