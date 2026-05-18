Папа Лъв XIV създаде комисия по въпросите на изкуствения интелект

Папа Лъв XIV разпореди създаването на комисия, която да проучи въздействието на изкуствения интелект върху хората, съобщи пресслужбата на Ватикана.

В изявлението се посочва неотдавнашното разширяване на приложенията на изкуствения интелект и неговото „потенциално въздействие върху отделните хора и човечеството като цяло“.

Ватикана също така обяви, че папата е подготвил енциклика* за изкуствения интелект. Тя е планирана да бъде публикувана през следващите седмици.

Това не е първото обръщение на папа Лъв по въпроса за изкуствения интелект.

Миналата година той призова технологичните компании и учените да се придържат към етичните стандарти при разработването и внедряването на изкуствения интелект. Тогава папата заяви, че „съвременните технологии трябва да отчитат човешките интереси не само материално, но и духовно и интелектуално“.

През февруари тази година Лъв XIV посъветва католическите свещеници да не използват изкуствения интелект при подготовката на проповеди.

*Енциклика е папско послание до всички католици, тя има програмен характер и може да се отнася до религиозен, политически или обществен проблем. Текстът на енцикликата се пише на латински език.

