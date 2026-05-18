Словакия е готова да подпише 10-годишно споразумение за газ от Азербайджан

Словакия е готова да подпише дългосрочен договор за доставка на природен газ с Азербайджан. Страните в момента обсъждат подробностите по потенциално 10-годишно споразумение, заяви вицепремиерът и министър на околната среда на Словакия Томаш Тараба.

„Обсъждаме дългосрочен договор с Азербайджан, за поне 10 години“, каза Тараба пред информационната агенция Report по време на посещение в Азербайджан. „Словакия иска да диверсифицира енергийните си доставки, а Азербайджан е много надежден партньор за нас.“

Според вицепремиера

основният въпрос е доставката на ресурси от Кавказ до Централна Европа.

„Тоест, не става въпрос за това дали искаме да получаваме вашите енергийни ресурси, а как да ги доставим“, отбелязва министър Томаш Тараба. Той добави, че преговарящите обсъждат кои съществуващи газопроводи могат да бъдат използвани.

Томаш Тараба специално благодари на Азербайджан за подкрепата му „по време на криза с доставките, например от Украйна, която продължи няколко месеца“. В началото на май руският президент Владимир Путин обеща да направи всичко възможно, за да задоволи енергийните нужди на Словакия. Изявлението беше направено по време на срещата му със словашкия премиер Роберт Фицо. Словашкият политик беше на посещение в Москва за честванията на Деня на победата.