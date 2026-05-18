Всички ще плащаме вересиите на олигархията, заяви Румен Радев

Преди заминаването си за Берлин за среща с германския канцлер Фридрих Мерц, министър-председателят Румен Радев заяви на летището, че българите ще плащаме вересиите на олигархията и на предишното управление. Според него старата власт е завещала “много неразплатени сметки” и “разплатени големи аванси”, по които не е извършена дейност.

„От „Прогресивна България“ оставаме верни на своите заявени принципи и считаме, че политическата класа трябва да даде пример, затова премахваме всички механизми за увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. Ще ревизираме и заплащането в държавните бордове и дружества“, изтъкна той.

Премиерът подчерта, че срещата му с германския канцлер съвпада с решението на международни кредитни агенции да повишат перспективата пред кредитния рейтинг на България. Той го определи като “признание” за работата на новото правителство и знак за възстановяване на политическата стабилност в страната.

Румен Радев не пропусна да поздрави Дара и българския екип за успеха в „Евровизия“. Той отбеляза, че още тази седмица ще покани екипа на БНТ и ресорните министри, за да бъде обсъдена подготовката на България за следващото издание на конкурса.

