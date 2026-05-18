Петролните запаси се топят много бързо, алармира МАЕ

Търговските петролни запаси намаляват много бързо, докато доставките от Персийския залив остават затруднени заради войната в Иран, въпреки освобождаването на стратегически резерви от правителствата по света, заяви изпълнителният директор на Международната агенция за енергията (МАЕ) Фатих Бирол, предаде “Ройтерс”. Според него наличните резерви ще стигнат само за още няколко седмици.

Бирол направи това изявление по време на срещата на Г-7 в Париж. Сред обсъжданите теми бяха икономическите последици от войната в Иран, ръстът на цените на енергията и сътресенията на глобалните облигационни пазари.

Бирол допълни, че освобождаването на стратегически петролни резерви е добавило около 2.5 милиона барела петрол дневно към пазара, но тези резерви не са безкрайни.

Според германския министър на финансите Ларс Клингбайл продължителното затваряне на Ормузкия проток би представлявало сериозна заплаха за глобалната икономика.

От своя страна, директорът на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева каза преди началото на форума, че разпродажбата на световните облигационни пазари отразява въздействието на по-високите цени на петрола.

Междувременно опасенията от недостиг на горива нараства с наближаването на летния туристически сезон. Авиокомпании се опасяват, че може да се стигне до недостиг на самолетно гориво в следващите седмици, ако проблемите с доставките продължат.

Американският президент Доналд Тръмп пък предупреди, че „часовникът тиктака“ и „няма да остане нищо“ от Иран, ако не бъде постигнато мирно споразумение на фона на крехкото примирие.