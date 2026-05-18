РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Президентът Илияна Йотова ще участва в Световния градски форум в Баку

Президентът Илияна Йотова ще участва в Световния градски форум в Баку

Президентът Илияна Йотова ще участва в Срещата на върха на Световния градски форум в Баку, в рамките на която ще направи изказване. Темата на събитието е „Жилищно осигуряване на света: Безопасни и устойчиви градове и общности“. Това съобщиха от прессекретариата на президентската институция.

Днес е вторият ден от посещението на Илияна Йотова в Азербайджан, по покана на президента на страната Илхам Алиев за участие в Срещата на върха в рамките на 13-ата сесия на Световния градски форум.

През първия ден държавният глава на България се срещна с колегата си от Азербайджан. Основна тема в разговора им бе разширяването на сътрудничеството в енергийната сфера между България и Азербайджан. Президентът Йотова заяви амбицията на България да увеличи количествата на доставки на газ от Азербайджан за Европа през нашата страна през междусистемната газова връзка Гърция – България. Йотова подчерта значението на азербайджанските енергийни инвестиции, реализирани съвместно с български компании. „Това са необходими и сигурни инвестиции в днешния свят, раздиран от конфликти и несигурност“, заяви държавният глава на България.

Президентът Илхам Алиев поздрави България, че е постигнала политическа стабилност след изборите и има редовно правителство. Алиев подчерта стратегическото значение на нашата страна, като получател на енергийни доставки от Азербайджан, но и като транзитна за Европа страна.

В делегацията на президента е и кметът на Велико Търново и председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България Даниел Панов. В Световния градски форум, който продължава до 22 май, ще участват и представители на местната власт от различни части на страната.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Наложи ли ви се да промените навиците си за пазаруване заради високите цени?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.