РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Г-7 ще обсъди влиянието на войната в Иран върху икономиката

Г-7 ще обсъди влиянието на войната в Иран върху икономиката

Срещата на финансовите министри и централните банкери от Г-7 ще се проведе в Париж. Тя е под председателството на Франция на Г-7. Дискусиите ще се фокусират върху световната икономика и макроикономическото влияние на войната в Близкия изток.

Сред останалите теми ще бъдат подкрепата за Украйна и намаляването на световните дисбаланси.

Срещата е възможност за Европейския съюз да се ангажира в диалог между партньорите в света за намирането на съвместни решения в полза на глобалната икономика.

„Г-7 е точният форум за обсъждане на това как да се сложи траен край на войната в Иран, която заедно с блокадата на Ормузкия проток представлява сериозна заплаха за световната икономика„, заяви германският министър на финансите Ларс Клингбайл, цитиран от „Ройтерс“.

Той заяви, че в Париж ще проведе разговори и с финансовите министри на Бразилия, Индия, Южна Корея и Кения с цел международните партньорства да бъдат разширени.

Министърът заяви също, че Германия няма да допусне кризата в Близкия изток да отклони вниманието от войната на Русия с Украйна. Планира се Клингбайл да подпише споразумение за двойно данъчно облагане в Париж с украинския си колега Сергий Марченко.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Наложи ли ви се да промените навиците си за пазаруване заради високите цени?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.