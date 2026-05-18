Г-7 ще обсъди влиянието на войната в Иран върху икономиката

Срещата на финансовите министри и централните банкери от Г-7 ще се проведе в Париж. Тя е под председателството на Франция на Г-7. Дискусиите ще се фокусират върху световната икономика и макроикономическото влияние на войната в Близкия изток.

Сред останалите теми ще бъдат подкрепата за Украйна и намаляването на световните дисбаланси.

Срещата е възможност за Европейския съюз да се ангажира в диалог между партньорите в света за намирането на съвместни решения в полза на глобалната икономика.

„Г-7 е точният форум за обсъждане на това как да се сложи траен край на войната в Иран, която заедно с блокадата на Ормузкия проток представлява сериозна заплаха за световната икономика„, заяви германският министър на финансите Ларс Клингбайл, цитиран от „Ройтерс“.

Той заяви, че в Париж ще проведе разговори и с финансовите министри на Бразилия, Индия, Южна Корея и Кения с цел международните партньорства да бъдат разширени.

Министърът заяви също, че Германия няма да допусне кризата в Близкия изток да отклони вниманието от войната на Русия с Украйна. Планира се Клингбайл да подпише споразумение за двойно данъчно облагане в Париж с украинския си колега Сергий Марченко.