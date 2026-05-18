Кажете здравей на новата вълна професии, свързани с AI

Изкуственият интелект променя работните места, включително и в самите компании, които създават най-модерните AI модели. Работните позиции, вече обхващат цялата организационна структура – от временни и почасови дейности до висшия мениджмънт.

От AI акселератори и „forward deployed“ инженери до философи – появява се нов клас професии, свързани с изкуствения интелект.

Следващия път, когато сте на професионално networking събитие, не се изненадвайте, ако видите непознати длъжности на баджовете на хората.

AI компаниите не променят само начина, по който хората работят.

Те променят и самите роли, за които се наемат служители – включително в собствените си организации. По-широкият пазар на труда също реагира, като организационните структури се променят и се появява нов клас професии.

В някои случаи компаниите създават изцяло нови длъжности, а в други съществуващи роли преживяват възраждане.

Вълната от назначения и създаването на нови позиции рязко контрастират с нарастващия брой компании, които посочват AI като причина за съкращения. Обявите за работа показват, че компаниите търсят всичко – от специалисти в една от най-древните области (философията) до напълно нови професии, създадени от генеративния AI (т.нар. „vibe coders“). А междувременно цели армии от инженери работят по внедряването на технологията в компаниите.

От нишови до съвсем нови роли – запознайте се с новите професии.

AI разказвачът (The AI Storyteller)

Технологичните компании търсят хора, които могат да разказват техните истории, както чрез традиционните комуникации, така и като нов тип „евангелисти“. Например, Anthropic търси „Claude Evangelist“ – човек, който да бъде „лицето“ на компанията пред стартъп екосистемата. А Adobe има нужда от собствен „Business Architect & AI Evangelist“. Миналата година Microsoft започна да издава печатно списание, наречено Signal.

За управленски роли в комуникациите компаниите търсят около десет години професионален опит и силни връзки с журналисти. Някои позиции оценяват и опит в специализирани области като държавната администрация.

За ролята „Claude Evangelist“, например, Anthropic търси минимум седем години комбиниран опит като основател на стартъп и работа с разработчици.

Forward Deployed Engineer

Инженерът по внедряване на предна линия (Forward Deployed Engineer – FDE) е хибридна технологична роля, която съчетава уменията на софтуерен инженер с дълбоки познания и консултант, работещ директно с клиентите. Вместо да разработват изолирани продукти в офиса на своята компания, тези специалисти се внедряват „на терен“ в софтуерната и инфраструктурна среда на големи корпоративни клиенти.

Популяризирана от Palantir Technologies през първите десет години от новото хилядолетие, тази роля цели да предоставя индивидуални решения на клиентите чрез внедряване на специализиран инженер директно в компанията клиент.

Главният изпълнителен директор на Palantir Алекс Карп сравнява работата с тази на опитен сервитьор във френски ресторант – комбинация от отлично обслужване и дълбоко познаване на продукта.

AI акселераторът (The AI Accelerator)

Тази професия е сравнително нова, динамична и изключително стратегическа роля, която се появи в отговор на бумa на изкуствения интелект. Тази позиция стои на моста между чистата технология (Data Science, Machine Learning) и реалния бизнес.

Основната мисия на AI акселератора е да ускори внедряването, приемането и ефективното използване на AI технологиите в дадена организация, за да се постигнат по-бързи и измерими бизнес резултати. Докато традиционните AI инженери изграждат моделите, а мениджърите управляват екипите, AI акселераторът е катализаторът. Неговите цели са:

-Скъсяване на времето за пазарен успех (Time-to-Market): Превръщане на AI концепциите в работещи бизнес инструменти за седмици, вместо за месеци или години.

-Мащабиране: Преодоляване на етапа на „пилотните проекти“ и успешното им интегриране в цялата компания.

-Увеличаване на ROI (Възвръщаемост на инвестициите): Гарантиране, че средствата, инвестирани в AI, носят реална финансова или оперативна стойност.

-Обучение на служителите как да работят рамо до рамо с AI (т.нар. upskilling).

От AI акселератора се очаква да помага за преодоляване на вътрешната съпротива срещу новите технологии и изграждане на „AI-first“ култура. Той координира работата между ИТ екипите, правния отдел (за защита на данните) и крайните бизнес потребители.

Тези специалисти трябва да помагат за премахване на тесните места (bottlenecks) при събирането на данни и внедряването на моделите.

AI философът (The AI Philosopher)

Това е сравнително нова, но бързо развиваща се професия на границата между хуманитарните науки и високите технологии. Нейната основна цел е да изследва концептуалните, етичните, социалните и екзистенциалните въпроси, които възникват с развитието и навлизането на изкуствения интелект в човешкия живот.

Ако трябва да го кажем накратко: докато инженерите изграждат как работи AI, философът на AI изследва защо го правим, какво означава това за нас и какви трябва да бъдат границите.

AI работникът на свободна практика (The AI Gig Worker)

Някои от основните дейности в AI разчитат на гъвкава, почасова работа, особено при обучението на моделите. Компании като Scale AI и Mercor са сред основните играчи.

Работата може да включва даване на обратна връзка за творческо писане на AI, обучение на преводни умения или дори помощ при развиване на чувство за хумор на моделите.

Традиционни gig компании като Uber, DoorDash и Instawork също започват да предлагат задачи, при които потребителите качват снимки и видеа на ежедневни дейности за обучение на AI модели.

Vibecoder-ът

Това е съвсем нов тип професия в сферата на технологиите, която се роди в началото на 2025 г. Терминът „vibe coding“ беше измислен от известния AI учен Андрей Карпати (съосновател на OpenAI).

Накратко: Това е софтуерен разработчик, който не пише самия код ръчно, а управлява изкуствен интелект (LLM), който върши тежката работа вместо него. Името идва от жаргонния израз „just catching a vibe“ (просто улавям вълната/настроението). Идеята е, че програмистът се отпуска, мисли на по-високо, стратегическо ниво и просто описва с думи (промптове) какво иска да се случи, докато AI пише хиляди редове код за секунди.

AI директорът (The AI Chief)

Директорът по изкуствен интелект (най-често срещан с английските титли Chief AI Officer / CAIO или VP of AI) е сравнително нова, но изключително бързо развиваща се лидерска роля в корпоративния свят. Това е стратегическа позиция от ниво „C-suite“ (висш мениджмънт), чиято основна цел е да ръководи внедряването, развитието и управлението на технологиите с изкуствен интелект в дадена организация.

Ето основните аспекти на тази професия, разделени по ключови направления:

1. Основни отговорности

Стратегическо планиране: Дефинира как AI може да помогне за постигането на бизнес целите на компанията (увеличаване на приходите, автоматизация на процеси, подобряване на клиентското изживяване).

Внедряване и интеграция: Ръководи екипи от AI инженери, специалисти по данни (Data Scientists) и софтуерни разработчици, за да интегрира AI инструменти (като големи езикови модели, машинно обучение и компютърно зрение) в съществуващата инфраструктура на компанията.

Управление на риска и етика: Следи за правилното и безопасно използване на данните, избягването на пристрастия (bias) в алгоритмите и спазването на регулациите (като Европейския акт за изкуствения интелект – AI Act).

Обучение на служителите: Организира програми за повишаване на квалификацията на персонала, за да може компанията плавно да премине към работа с новите технологии.

Изкуственият интелект вече не е просто нова технология – той променя самата структура на пазара на труда.

Компаниите не само търсят инженери и програмисти, но и хора, които могат да обучават екипи, да внедряват AI решения, да следят етичните рискове или дори да „превеждат“ сложните технологии на по-широка аудитория. Появата на нови професии показва, че AI постепенно се превръща в част от почти всяка сфера на бизнеса. А това означава, че уменията за работа с изкуствен интелект все по-често ще бъдат предимство, независимо от конкретната професия или индустрия.

Четете още: Малките, но незаменими елементи, които движат бума на AI