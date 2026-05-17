България спечели „Евровизия“ с 516 точки

Големият победител на 70-годишното издание на „Евровизия“ е Дара с песента Bangaranga. Тя получи общо 516 точки – и от публиката, и от журито. На второ място е Израел с 343 точки. Техният изпълнител Ноам Бетан спечели публиката с любовната си поп песен – Michelle.

На трето място е Румъния с изпълнението на Александра Капитанеску с Choke Me („Задуши ме“), която спечели 296 точки, Австралия, представлявана от Делта Гудръм и нейната Eclipse, е на четвърто място – с 287 точки. Представителят на Италия Сал Да Винчи, който се яви на „Евровизия“ с песента победител на „Сан Ремо“ -Per sempre si (Завинаги „Да“) спечели 281 точки.

След гласуването на националното журито във всяка страна – участник в „Евровизия“ България имаше 204 точки и беше победител. След нея бяха Австралия и Дания със 165 точки. Следваше Франция със 144 точки, Финландия – със 141 точки и Италия – със 134 точки. Израел бе на 8 място според оценката на журито и техният изпълнител бе получил 123 точки.

„Не мога да повярвам какво се случва. Искам да благодаря за оценката на журито от отделните страни. Ние положихме огромни усилия“ – призна Дара, след като разбра, че е на първо място от вота на професионалистите.

На въпрос какво означава Bangarangа, отговори, че това е чувството за силата, която носиш в себе си – да пребориш със специална енергия страха, да си в хармония с природата и със света, защото тогава можеш да постигнеш всичко.

Българското жури бе в състав – Стефан Димитров и членове – Красимир Гюлмезов, Йоана Драгнева, Валерия Войкова- Вал, Крисия. Те бяха дали максимален брой точки на песента на Малта.

Очаквайте подробности за най-харесаните песни на „Евровизия“. По-долу може да видите кой е бил фаворитът на националното жури в отделните държави и какви са точките от публиката.

Ето как гласува националното жури във всяка една държава – участник в „Евровизия“:

Националното жури на Швейцария даде максималния брой точки – 12 – на Украйна.

Малта, където предстои да бъде детската „Евровизия“, даде 12 точки на България.

Украйна даде 12 точки на Малта.

Люксембург даде 12 точки на Румъния.

България даде 12 точки на Малта.

Азербайджан даде 12 точки за Италия.

Сан Марино даде 12 точки за Малта.

Естония даде 12 точки за Финландия.

Израел даде 12 точки на Австралия.

Австралия даде 12 точки на България.

Германия даде 12 точки за Полша.

Белгия даде 12 точки за Полша.

Португалия даде 12 точки за Албания.

Швеция даде 12 точки за Финландия.

Албания даде 12 точки за Италия.

Кипър даде 12 точки на Гърция.

Грузия даде 12 точки за Франция.

Черна гора даде 12 точки за Сърбия.

Армения даде 12 точки за Австралия.

Полша даде 12 точки за Израел.

Гърция даде 12 точки за Кипър.

Чехия даде 12 точки за Дания.

Дания даде 12 точки за България.

Франция даде 12 точки за Норвегия.

Норвегия даде 12 точки за Дания.

Италия даде 12 точки за Белгия.

Финландия даде 12 точки за Франция.

Великобритания даде 12 точки за Франция.

Латвия даде 12 точки за Чехия.

Сърбия даде 12 точки за Гърция.

Молдова даде 12 точки за Полша.

Хърватия даде 12 точки за Сърбия.

Литва даде 12 точки за България.

Румъния даде 12 точки за Австралия.

Австрия даде 12 точки за Полша.

После бяха обявени точките от публиката, като многократно бе обяснено, че ако някой получи 0 точки, това не означава, че никой не е гласувал за него, а че не влиза в топ 10 на нито една от гласуващите държави.

Така 5 точки от публиката получи Австрия.

Нула точки точки получи Великобритания.

Литва получи 12 точки от публиката.

Германия получи 0 точки.

Швеция получи 16 точки.

Белгия получи 0 точки от публиката.

Кипър получи 34 точки от публиката.

Молдова получи 183 точки от публиката.

Хърватия получи 71 точки от публиката.

Украйна получи получи 167 точки от публиката.

Албания получи 85 точки от публиката.

Румъния получи 232 точки от публиката.

Гърция получи 147 точки.

Малта получи от публиката 8 точки.

Чехия получи от публиката 9 точки.

Норвегия получи 15 точки.

Израел получи 220 точки.

Полша получи 17 точки.

Италия получи от публиката 147 точки.

Финландия получи 138 точки.

Франция получи от публиката 14 точки.

Дания получи от публиката 78 точки.

Австралия получи от публиката 122 точки.

България получи от публиката много над 140 точки, колкото й трябваха, за да изпревари втория в класирането до този момент – Израел.