София посреща Дара с грандиозен концерт след успеха ѝ на Евровизия

София посреща Дара с грандиозен концерт след невероятния ѝ успех на Евровизия

София посреща победителката от Евровизия Дара с грандиозен концерт. От Столична община организират официално посрещане на певицата с концерт на площад „Княз Александър I“ на 19 май, вторник от 18:00 часа.

„И София ще посрещне DARA така, както заслужава! На 19 май от 18:00 часа на пл. „Княз Александър I“ ви каним да отпразнуваме този исторически успех с много музика, емоции и енергия. Очаква ни специално музикално парти с DJ, настроение под открито небе и една вечер, в която да покажем колко любов може да дадем на любимата ни DARA. Тя ни даде повод за национална гордост. Нека ѝ покажем, че цяла България стои зад нея“, написаха от местната власт.

Кметът на София Васил Терзиев заяви вчера, че столицата е готова да посрещне „Евровизия“ през 2027 година. По думите му София вече има увереност и амбиция да организира събитие от подобен мащаб. „Нямаме търпение и искаме да благодарим на Дара, че ни създаде точно тази работа“, каза столичният кмет.

