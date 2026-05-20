Единният пазар в ЕС трябва да е конкурентното ни предимство в развитието на AI

Единният пазар на Европейския съюз трябва да се превърне в конкурентно предимство за ЕС в световната надпревара за технологии за изкуствен интелект в Европа. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

„Единният пазар на ЕС трябва да бъде дигитален по дефиниция. Следващият етап от неговото развитие ще се определи от това как цифровите технологии се прилагат в реалния свят. Технологии като изкуствения интелект трябва да бъдат свързани с физическите системи, които са предназначени да подобрят“. това тя каза, говорейки пред Европейската комисия по случай 30-годишнината на единния пазар на ЕС, която Брюксел брои от подписването на Единния европейски акт през 1986 година. 

„Европейската комисия скоро ще представи закон за развитието на изкуствения интелект и облачните услуги, за да стимулира създаването на мощна екосистема от изкуствен интелект. Това лято ще стартираме първата покана за участие в търгове за проекти за създаване на гигафабрики за изкуствен интелект. По този начин ще превърнем мащаба на нашия единен пазар в конкурентно предимство в надпреварата за технологии за изкуствен интелект“, заяви фон дер Лайен.

През 2019-2020 г. фон дер Лайен поиска от подчинените си да ускорят работата по разработването на глобални стандарти за обучение на невронни мрежи, основани на „западни демократични ценности“. Сега моралните и теоретичните аспекти в реториката на Европейската комисия отстъпиха място на ускоряване на темпото на практическо внедряване на технологии за изкуствен интелект в Европейския съюз.

