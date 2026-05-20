Varta съкращава 350 служители след загуба на ключов клиент

Германският производител на батерии Varta ще съкрати 350 служители и ще прекрати производството на батерии тип „копче“ в завода си в южния град Ньордлинген, след като е загубил най-важния си клиент, съобщи говорител на компанията във вторник (19 май).

Мярката ще засегне около 350 работни места в Ньордлинген и в централата на компанията в близкия град Елванген.

Договорът с клиента, чието име не се посочва, изтича в края на октомври.

Заводът на Varta в Ньордлинген почти изцяло произвежда акумулаторни CoinPower батерии за Apple AirPods. Според източник на „Ройтерс“, в бъдеще тези батерии ще бъдат доставяни от китайски производител.

