6 причини защо добавянето на кефир към хранителния ви режим е полезно за тялото

Хората приготвят кефир от хиляди години, използвайки бактерии, дрожди и други микроорганизми, наречени кефирени зърна (колонии от дрожди и млечнокисели бактерии, които приличат на малки желеподобни топчета или карфиол).

Въпреки че вкусът и текстурата на кефира може да изискват известно привикване, той може да бъде вкусно и питателно допълнение към хранителния режим.

Ползи от кефира за здравето

1. Подпомага здравето на червата

Кефирът има силни пробиотични свойства и съдържа над 30 щама бактерии и дрожди, които могат да подпомогнат здравето на червата и да подобрят храносмилането.

Защо? Консумацията на ферментирали храни като кефира може да увеличи разнообразието на полезните бактерии в чревния микробиом – уникалната екосистема от микроорганизми в червата. А по-голямото разнообразие означава по-здрави черва.

„Вече добре познат като суперхрана, кефирът съдържа пробиотици и фибри, които подпомагат здравето на червата“, казва регистрираният нутриционист Джена Хоуп.

2. Източник на витамин B12

Витамин B12 помага за поддържането на здрави нерви и кръвни клетки. Най-често се среща в животински и млечни продукти, а според Хоуп кефирът може да бъде добър източник на B12, особено за хората, които консумират животински продукти.

„Много кефирени напитки са обогатени с хранителни вещества като витамин B12, което ги прави добър избор за хора на вегетарианска диета. Ферментационният процес може също да увеличи усвояемостта на хранителните вещества, което означава, че можем да извлечем повече полезни вещества от кефира, отколкото от обикновеното мляко.“

3. Подпомага здравината на костите

Известно е, че калцият подпомага развитието на здрави кости и намалява риска от остеопороза. Добрата новина е, че традиционният кефир е отличен източник на калций.

Всъщност една чаша кефир може да съдържа повече от половината от препоръчителния дневен прием на калций.

4. Източник на протеин

„Кефирът е чудесен източник на протеини и аминокиселини“, казва Хоуп, което подпомага растежа и възстановяването на мускулите.

Една напитка съдържа около 10 г протеин, което обяснява защо някои спортисти са заменили кокосовата вода с кефир след тренировка.

5. Съдържа по-малко лактоза

Благодарение на процеса на ферментация, кефирът съдържа по-малко лактоза от други млечни продукти като млякото. По време на ферментацията количеството лактоза намалява с около 30%.

В едно изследване хора с непоносимост към лактоза съобщават, че кефирът намалява газовете наполовина в сравнение с млякото.

„Някои хора с непоносимост към лактоза могат да понасят кефира много по-добре от чаша мляко“, казва Хоуп.

Все пак тя напомня, че това зависи от степента на непоносимост, затова е добре да се потърси индивидуален съвет.

6. Подобрява контрола на кръвната захар

Изследване от 2014 г. върху връзката между чревния микробиом, пробиотиците и диабета показва, че редовната консумация на пробиотични храни и напитки може да помогне за подобряване на контрола върху кръвната захар и намаляване на инсулиновата резистентност.

Съществуват и доказателства, че кефирът може да е полезен за хора с диабет. В клинично проучване от 2015 г., което изследва ефекта на пробиотичното ферментирало мляко (кефир) върху гликемичния контрол при пациенти с диабет тип 2, участниците приемали по 600 мл кефир или друг вид ферментирало мляко всеки ден.

След 8 седмици хората, които пиели кефир, имали значително по-ниски нива на кръвната захар в сравнение с контролната група.

