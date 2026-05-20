Фон дер Лайен: Заплахите срещу балтийските държави са заплаха срещу целия ЕС

Урсула фон дер Лайен предупреди, че Европейският съюз ще разглежда всяка руска заплаха към балтийските държави като заплаха срещу цялата общност. Повод за реакцията ѝ станаха зачестилите инциденти с дронове и напрежението по източния фланг на ЕС.

В публикация в социалната мрежа X Фон дер Лайен подчерта, че подобни действия са „напълно недопустими“. По думите ѝ Русия и Беларус носят пряка отговорност за безпилотните апарати, които застрашават сигурността и живота на хората в региона.

Изявлението идва след навлизане на дрон в литовското въздушно пространство и обявената от властите въздушна тревога.

Полският министър-председател Доналд Туск също отправи предупреждение, че войната между Русия и Украйна може да доведе до момент, в който Полша и останалите съюзници от НАТО ще бъдат принудени да предприемат твърд отговор срещу Москва.

„Искам отново да подчертая, че конфликтът може скоро да ни постави в ситуация, изискваща решителна реакция“, заяви Туск по време на пресконференция.