РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Volkswagen отрече преговори с китайски компании за европейските си заводи

Главният изпълнителен директор на Volkswagen Оливер Блуме

Главният изпълнителен директор на Volkswagen Оливер Блуме заяви, че компанията не води разговори с китайски производители на автомобили, въпреки спекулациите около възможни партньорства заради свръхкапацитета в европейската производствена мрежа на концерна, предаде Ройтерс.

По време на среща със служители във Волфсбург Блуме призна, че Volkswagen продължава да разполага с прекалено голям производствен капацитет в Европа и Германия, което според него трябва да бъде преодоляно, за да остане компанията конкурентоспособна.

Той подчерта, че автомобилният пазар в региона няма да се върне към нивата на продажби отпреди пандемията, което поставя допълнителен натиск върху производителите.

Ръководството на Volkswagen вече е обещало да избегне затварянето на заводи след договорености със синдикатите и влиятелния работнически съвет на компанията.

В края на миналия месец Блуме посочи, че като възможни решения могат да бъдат разгледани договори с отбранителни компании или споделяне на производствени мощности с китайски фирми. Това предизвика медийни спекулации за потенциални сделки с китайски автомобилни производители.

„В момента няма никакви планове или разговори с китайски производители“, твръди категорично Блуме.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

В кой град смятате, че е най-подходящо да се проведе Евровизия 2027?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.