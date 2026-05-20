Volkswagen отрече преговори с китайски компании за европейските си заводи

Главният изпълнителен директор на Volkswagen Оливер Блуме заяви, че компанията не води разговори с китайски производители на автомобили, въпреки спекулациите около възможни партньорства заради свръхкапацитета в европейската производствена мрежа на концерна, предаде Ройтерс.

По време на среща със служители във Волфсбург Блуме призна, че Volkswagen продължава да разполага с прекалено голям производствен капацитет в Европа и Германия, което според него трябва да бъде преодоляно, за да остане компанията конкурентоспособна.

Той подчерта, че автомобилният пазар в региона няма да се върне към нивата на продажби отпреди пандемията, което поставя допълнителен натиск върху производителите.

Ръководството на Volkswagen вече е обещало да избегне затварянето на заводи след договорености със синдикатите и влиятелния работнически съвет на компанията.

В края на миналия месец Блуме посочи, че като възможни решения могат да бъдат разгледани договори с отбранителни компании или споделяне на производствени мощности с китайски фирми. Това предизвика медийни спекулации за потенциални сделки с китайски автомобилни производители.

„В момента няма никакви планове или разговори с китайски производители“, твръди категорично Блуме.