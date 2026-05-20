Отговаря Каролайн Коен, доктор по науки, RD, LD, клиничен диетолог и асистент-преподавател по семейна и обществена медицина в University of Alabama at Birmingham, за да ни помогне да се ориентираме сред цялата информация и да научим кой е най-подценяваният хранителен навик, който наистина си струва да възприемете.

Кой е най-подценяваният хранителен навик, който можем да възприемем?

Коен: Едно нещо, което не се подчертава достатъчно в социалните мрежи, е разнообразието в храненето. Важно е да приемате балансирано количество хранителни вещества, включително макронутриентите въглехидрати, протеини и мазнини както и микронутриенти.

По-конкретно, опитайте се да ядете разнообразни растителни храни, които подпомагат здравето на червата. През последните 10–20 години изследванията върху чревното здраве се развиха изключително много и научихме колко силно то влияе на всяка част от тялото. Разнообразието от растителни храни подпомага разнообразието на чревния микробиом, което от своя страна подпомага имунната функция, усвояването на хранителни вещества, здравето на мозъка, психичното здраве и предпазването от хронични заболявания.

Опитайте се да консумирате 30 различни растителни храни седмично. Това може да звучи много, но не става дума само за плодове и зеленчуци. Растителните храни включват също ядки, семена и зърнени култури, така че това често е по-лесно постижимо, отколкото изглежда първоначално.

И накрая, намерете начин да направите процеса на здравословно хранене забавен, за да можете наистина да го поддържате в дългосрочен план. Търсете нови рецепти, опитвайте нов плод или зеленчук на всеки няколко седмици или се връщайте към продукти, които не сте яли от години. Хората често се отегчават от едни и същи ястия, което прави трудно поддържането на здравословен режим в дългосрочен план.

Защо този навик е толкова пренебрегван?

Коен: Мисля, че всичко опира до това какво привлича вниманието на хората. Подчертаването на конкретна храна или хранително вещество свежда сложната тема за храненето до нещо много конкретно и лесно приложимо.

Но голяма част от храненето не се свежда до отделни хранителни вещества, а до цялостния хранителен модел. Знаем, че разнообразието в храненето се свързва с по-дълъг живот, оптимално здраве и предпазване от хранителни дефицити.

Консумацията на 30 различни растителни храни седмично може да звучи плашещо за някои хора. Има ли по-лесен вариант?

Коен: Колкото и просто да звучи, обръщайте внимание на цветовете в чинията си редовно. Не е нужно да знаете кои конкретни антиоксиданти се съдържат във всяка храна.

Ако погледнете чинията си и видите, че през повечето време избирате зелени зеленчуци, може би помислете за моркови, червени чушки или нещо подобно. Визуалната оценка на чинията е чудесен начин да се уверите, че получавате разнообразие.

Четете още: 6 причини защо добавянето на кефир към хранителния ви режим е полезно за тялото