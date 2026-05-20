В навечерието на 24 май президентът Илияна Йотова посрещна ученици от ОУ „Найден Геров“

В навечерието на 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, президентът Илияна Йотова посрещна в президентството третокласници от основно училище „Найден Геров“ в София.

Държавният глава разговаря с учениците за значението на знанието и за ценността на книгите.

Илияна Йотова запозна малките посетители с портретите на царе, просветители и възрожденци в Гербовата зала на институцията, оставили трайна следа в историята на България.

Директорът на училището Росен Богомилов подчерта нуждата от познаване на държавните институции отблизо и благодари за възможността учениците да посетят президентството. Той отправи покана към държавния глава да гостува на церемонията по откриване на следващата учебна година на 100 ОУ „Найден Геров“, когато училището ще отбележи тържествено своята стогодишнина.

По време на срещата малките посетители подариха на президента специално изработена чаша с полимерна глина в работилницата на училището.