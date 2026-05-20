Министър Наталия Ефремова обсъди развитието на пазара на труда със социалните партньори

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и екипът ѝ проведоха среща с национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите.

По време на разговора бяха обсъдени възможностите за преодоляване на недостига на кадри на пазара на труда чрез подобряване на уменията на работната сила и усъвършенстване на политиките за трудова мобилност.

Основна тема беше и финансовото стабилизиране на пенсионноосигурителната система. Участниците в дискусията се обединиха около мнението, че това може да се постигне, като от нея се извадят плащанията със социален характер, които не са обвързани с осигурителен принос. „Пенсионната система е консервативна и всички промени в нея трябва да бъдат плавни и внимателно анализирани и обмислени“, каза министър Наталия Ефремова. Тя подчерта, че основната цел в работата ѝ ще бъде повишаването на ефективността на инвестициите в сферата на труда и социалната политика.

По време на срещата акцент беше поставен и върху темата за доходите и повишаването на приходите в осигурителната система. В този контекст министър Ефремова посочи, че работата по подготовка на механизъм за определяне на минималната работна заплата трябва да продължи с ускорено темпо.

В разговора участваха и заместник-министрите Данаил Русев и Надя Клисурска.

