Комисията за Правилника за работа на Народното събрание ще презицира текстове с цел да не ощетява различно мислещи съпартийци

„Всички, в края на краищата, сме достатъчно интелигентни хора, за да си дадем сметка, че ако сме добронамерени, можем да използваме процедурите по правилния начин, а ако – не, може да се премине към съвсем различна практика. Нека този текст го оставим за утре, за да не се ощетяват онези парламентарни групи, в които има различно мислещи народни представители“. Това призова Росица Кирова от ГЕРБ-СДС, малко преди председателят на временната комисия по приемането на Правилник за организацията и дейността на 52-рото Народно събрание Димитър Здравков да закрие заседанието няколко минути след 20.00 часа, след близо 6 часа работа, с думите „Утрото е по-мъдро от вечерта, следобедът е по-конструктивен“.

Кирова предупреди, че когато е направено изказване и има реплика от парламентарната група на изказващия се, вносителите предлагат времето за дуплика да се включи в общото време на парламентарната група. Това според нея ще създаде сериозен дисбаланс при воденето на дебатите.

От своя страна Петър Петров от „Възраждане“ призова вносителите от „Прогресивна България“ да обсъдят често срещаната ситуация при второто гласуване на законопроекти, когато под формата на реплика се прави редакционно предложение, за да не се взима изказване, защото даден законопроект се състои от много членове и параграфи и парламентарната група не желае да си губи правото да си изрази позицията.

Сред приетите днес промени депутатите от временната комисия записаха, че в изключителни случаи председателят на парламента може да предложи промяна в дневния ред. Досега това ставаше на председателски съвет – след консултации между парламентарните групи. Стою Стоев от „Продължаваме промяната“ предупреди, че подобни действия биха довели до ескалиране на напрежението.

Друга промяна бе извънредни заседания да могат да се провеждат по всяко време, при наличие на извънредни обстоятелства, но не по-рано от 12 часа от насрочването им. Петър Петров от „Възраждане“ предупреди, че в минали парламенти практиката е показала, че заседания са се проваляли поради липсата на кворум, тъй като някои депутати се прибирали чак от Съединените щати.

Проверка на кворума ще се извършва за време не по-малко от една минута чрез компютризираната система за гласуване. Това ще става преди откриване на заседанието. Във връзка с предстоящо гласуване председателстващият заседанието ще може да поиска до три пъти проверка на кворума по искане на парламентарна група.

Прие се до 17.00 часа, а не както досега – до 18.00 часа, народните представители да имат право да правят предложения до председателя на Народното събрание за включване на точки в предстоящата програма. Тази промяна не срещна разбиране сред опозицията. Стою Стоев от „Продължаваме промяната“ коментира, че тя цели намаляване на възможностите на депутатите да внасят актове за разглеждане.

По предложение на Петър Петров от „Възраждане“ комисията прие след декларация да не могат да се правят лични обяснения или други процедури, съдържащи коментар, мнение и обсъждане по същество на съдържанието на изчетената декларация. Тази мярка беше в сила и в 51-ото Народно събрание.

Комисията одобри и процедурните въпроси да се поставят в рамките на не повече от една минута, вместо досегашните две. Когато процедурният въпрос се отнася до начина на водене на заседанието, председателят има право на обяснение до една минута.

Мнозинството в комисията прие и председателят на Народното събрание да може едновременно и да води заседание, и да участва в дебатите. Досега практиката беше при изказване от трибуната неговото място да заеме един от заместниците му, за да не се рискува безпристрастното водене на заседания.

