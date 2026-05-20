Михаил Белчев посмъртно получи наградата „Златен век“

Композиторът, певец и поет Михаил Белчев получи посмъртно наградата на Министерството на културата огърлие „Златен век“.

Наградата беше приета от съпругата му Кристина Белчева:

„Можете да си представите колко се вълнувам. Но той си го беше написал – „След мен не зная аз какво ще бъде, но сигурно ще бъде по-добре. И само за едно ще съжалявам – че няма да има някой ден“. Но той имаше и едно любимо стихотворение, което пееше. За съжаление никъде няма запис на тази песен по стихове на Миряна Башева, чийто последен куплет е – „И ако помози Бог, откаже медицината отсрочка, не бързайте с цветя и некролог. Предупреждавам – няма смърт. И точка“, сподели тя развълнувано.

Сред наградените тази година близо 30 дейци на културата са композитори, режисьори, професори.

„В навечерието на 24 май – празника на духовността, на писмеността, на културата, този празник, който за нас, дейците на културата е патронен празник, той е един от най-светлите и най-обичани български празници. Избрахме този момент за благодарност и уважение към вашето дело, към вашия принос и към заслугите, които имате към създаването, издигането и престижа на българската култура“, каза министърът на културата Евтим Милошев.