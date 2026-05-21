Андрей Цеков: МРРБ е сведено до министерство на асфалта – касичката на Борисов и Пеевски (част 2)

Най-бързият кеш е при най-бързия асфалт, а най-бързият асфалт е кърпенето на дупки, златото е в асфалта, разкрива Андрей Цеков

Правителствоо ще съкращава разходите в администрацията, но не и в силовите ведомства. Притеснен съм от заявките за безконтролно авторитарно управление на правителството. От друга страна съм обнадежден, защото така маските бързо падат. Времената вече не са онези, които червената номенклатура и наследниците й моделираха. Живеем в отворения свят, българите са европейци.

Развитието на регионите в МРРБ е сведено главно до управление на европейски програми.

Няма никаква логика управлението на ВиК услугите да е ресор на МРРБ, при положение, че има министерство на околната среда и водите. Както и пътищата е логично да бъдат към министерството на транспорта.

МРРБ трябва да изгражда стратегии за бъдещето на регионите. А е сведено до министерство на асфалта – там са касичките на Борисов и Пеевски. Най-бързият кеш е там, където е най-бързият асфалт. А най-бързият асфалт е кърпенето на дупки.

Голямото източване става, когато парите се пренасочват за правене на безсмислени ремонти. Илюстрация имахме с Джиро д’Италия в България.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ бившият депутат и министър на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков.

