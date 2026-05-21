СДВР иззе над 1200 литра нелегален алкохол в „Горубляне“

Над 1200 литра алкохол без бандерол и повече от 600 артикула, брандирани с популярни търговски марки са иззели полицаи от „Икономическа полиция“ към СДВР, съобщиха от МВР.

Спецакцията е била насочена срещу разпространението на акцизни стоки без бандерол и противодействието на нарушенията срещу интелектуалната собственост.

След получен сигнал униформените проверили частен дом в центъра на София и в търговски обект в квартал „Горубляне“. В мазето на адреса и в склад към магазина, проверяващите открили алкохол без бандерол. Собствениците на алкохола са мъже на 58 и 35 години, като по-възрастният е известен на полицията. Те са били санкционирани.

В рамките на същата операция са хванати и голямо количество фалшиви артикули – дрехи, чанти и други стоки, обозначени със логото на известни марки без дадено съгласие.