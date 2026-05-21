РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Парижки съд призна Air France и Airbus за виновни за катастрофата на полет AF447 през 2009 година

Парижки съд призна Air France и Air France за виновни за катастрофата на полет AF447 през 2009 г.

Апелативният съд в Париж призна авиокомпанията Air France и самолетостроителния концерн Airbus за виновни по обвинения в непредумишлено убийство заради катастрофата на полет AF447 по маршрута Рио де Жанейро-Париж през 2009 г., при която загинаха 228 души, съобщи в. „Льо Монд“.

Съдът постанови, че двете компании носят „единствена и пълна отговорност“ за трагедията, определяна като най-тежката авиационна катастрофа в историята на Франция. На всяка от компаниите беше наложена глоба от 225 000 евро – максималната санкция, предвидена за юридически лица при подобно обвинение.

Макар наказанията да са предимно символични, решението се разглежда като сериозен удар върху репутацията на двете дружества.

air france customer testimonial participative innovation banner

На 1 юни 2009 г. самолет Airbus A330, изпълняващ полет AF447 от Рио де Жанейро до Париж, се разби в Атлантическия океан, след като пилотите изгубили контрол над машината по време на полета.

Загинаха всички 216 пътници и 12 членове на екипажа. Сред жертвите имаше 72 френски и 58 бразилски граждани.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

В кой град смятате, че е най-подходящо да се проведе Евровизия 2027?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.