Парижки съд призна Air France и Airbus за виновни за катастрофата на полет AF447 през 2009 година

Апелативният съд в Париж призна авиокомпанията Air France и самолетостроителния концерн Airbus за виновни по обвинения в непредумишлено убийство заради катастрофата на полет AF447 по маршрута Рио де Жанейро-Париж през 2009 г., при която загинаха 228 души, съобщи в. „Льо Монд“.

Съдът постанови, че двете компании носят „единствена и пълна отговорност“ за трагедията, определяна като най-тежката авиационна катастрофа в историята на Франция. На всяка от компаниите беше наложена глоба от 225 000 евро – максималната санкция, предвидена за юридически лица при подобно обвинение.

Макар наказанията да са предимно символични, решението се разглежда като сериозен удар върху репутацията на двете дружества.

На 1 юни 2009 г. самолет Airbus A330, изпълняващ полет AF447 от Рио де Жанейро до Париж, се разби в Атлантическия океан, след като пилотите изгубили контрол над машината по време на полета.

Загинаха всички 216 пътници и 12 членове на екипажа. Сред жертвите имаше 72 френски и 58 бразилски граждани.