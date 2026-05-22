Няма да има механични съкращения в държавната администрация, заяви Радев

„Не може и няма да има механични съкращения в държавната администрация.“ Това заяви премиерът Румен Радев пред журналисти след парламентарния контрол по повод подготвяната административна реформа. По думите му, първо ще бъде направен детайлен анализ, преди да бъдат предприети каквито и да било мерки.

„Именно администрацията обслужва интересите и на гражданите, и на бизнеса. Тя трябва да работи бързо и ефективно и това са критериите, по които ще провеждаме тази реформа“, каза Радев.

Попитан за охраната на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, миностър-председателят отговори, че не се намесва в работата на специализираната комисия, която взема решения по темата. „Там има експерти, които оценяват всички факти и обстоятелства като постъпили сигнали и заплахи“, посочи той.

По темата за „Боташ“ Радев отбеляза, че повече информация ще има след завръщането на българските представители от разговорите с турската страна.

Министър-председателят коментира и темата за специалния трибунал за агресията срещу Украйна. Според него подобен трибунал има ефект, когато една държава е победена, капитулирала и лидерът ѝ е пленен, а „тези условия към момента не съществуват“.

На въпрос защо вицепремиерът Иво Христов ще отговаря за подготовката на „Евровизия 2027“, въпреки че е определян като евроскептик, Радев отговори, че Европа има нужда от „солидна доза евроскептицизъм“, за да оцелее в съвременния свят.