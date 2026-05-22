Акциите на IBM скочиха след 1 млрд. щ.д. подкрепа от Белия дом за квантови чипове

Акциите на IBM поскъпнаха с 6.4% в четвъртък (21 май), след като американското правителство обяви, че ще инвестира 1 млрд. долара в нов проект за производство на квантови чипове.

Министерството на търговията на САЩ съобщи, че подкрепя създаването на нова компания с името Anderon, която ще изгради първата в страната фабрика, специализирана изцяло в квантови технологии. IBM също ще вложи още 1 млрд. долара собствени средства в проекта.

Новата фабрика ще бъде разположена в Олбъни, щата Ню Йорк, и ще произвежда специални квантови пластини, използвани в следващото поколение компютри.

Квантовите компютри са много по-мощни от традиционните при определени задачи и могат да се използват за разработка на нови материали, финансови анализи и киберсигурност.

Проектът е част от американската програма CHIPS Program, която цели да увеличи производството на чипове в САЩ и да намали зависимостта от чуждестранни доставчици.

Министърът на търговията на САЩ Хауърд Лутник заяви, че инвестицията ще помогне за създаването на хиляди добре платени работни места и ще ускори развитието на квантовите технологии в страната.

Главният изпълнителен директор на IBM Арвинд Кришна отбеляза, че подкрепата от правителството ще помогне на компанията да развие бързо растящата квантова индустрия в Америка.

Според анализ на IBM, квантовите технологии могат да създадат между 450 и 850 млрд. долара икономическа стойност в световен мащаб до 2040 г. и да оформят огромен нов пазар за хардуер и софтуер.