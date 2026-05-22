Как 20 минути сред природата могат да подобрят здравето ви

Прекарването само на 20 минути сред природата може да предизвика измерими промени в тялото ви.

Ако някога сте се чувствали по-спокойни след разходка в парка или в гората, това не е въображение, това е биология.

Престоят навън може да предизвика реални промени в организма от понижаване на хормоните на стреса и кръвното налягане до подобряване на здравето на червата.

Не е нужно да ходите на дълги преходи, за да усетите ползите. Най-силен ефект има още след около 20 минути, така че дори кратка разходка до парка по време на обедната почивка няколко пъти седмично може да помогне както на тялото, така и на психиката.

Ето четири начина, по които природата може да подобри здравето ви.

1. Несъзнателно се отпускате

Когато виждате зелени дървета, усещате мириса на бор или чувате шумоленето на листата и пеенето на птици, автономната нервна система – мрежа от нерви, която контролира несъзнателните процеси реагира мигновено.

Това може да се случи дори при посещение на местния парк.

„Виждаме промени в тялото като понижаване на кръвното налягане, промяна в сърдечния ритъм и забавяне на пулса — всичко това е свързано с физиологично успокояване“, казва баронеса Кати Уилис, професор по биоразнообразие в Оксфордския университет.

Британско проучване с близо 20 000 души установява, че хората, които прекарват поне 120 минути седмично сред зеленина, значително по-често съобщават за добро здраве и по-високо психическо благополучие.

Доказателствата за ползите от природата са толкова убедителни, че на някои места се прилага т.нар. „зелено социално предписване“ – насърчаване на хората да прекарват време сред природата за подобряване на физическото и психичното им здраве.

2. Хормоните ви се „рестартират“

Хормоналната система също участва в процеса на отпускане.

Според Уилис престоят навън активира ендокринната система и понижава нивата на кортизол и адреналин – хормоните, които се покачват при стрес и тревожност.

„Проучване показва, че хора, прекарали три дни в хотелска стая с аромат на японски кипарис (Hinoki), имат голям спад в нивата на адреналин и значително увеличение на естествените клетки убийци в кръвта.“

Тези клетки помагат на организма да се бори с вируси. Две седмици след експеримента участниците все още имали повишени нива на тези клетки.

Проф. Минг Куо от Университета на Илинойс обобщава ефекта така:

„Природата успокоява това, което има нужда да бъде успокоено, и укрепва това, което има нужда да бъде подсилено.“

Според нея тридневен уикенд сред природата може значително да подобри способността на организма да се бори с вируси, а ефектът може да остане повишен с около 24% дори месец по-късно.

По-кратките периоди сред природата също имат по-малък, но устойчив ефект.

3. Миризмата е изключително силно сетиво

Ароматите в природата са също толкова въздействащи, колкото гледките и звуците.

Мирисът на дървета и почва съдържа органични съединения, отделяни от растенията, а когато ги вдишваме, част от молекулите попадат в кръвта.

Уилис дава пример с боровите гори — ароматът им може да ви успокои само за 90 секунди, а ефектът продължава около 10 минути.

Може да си мислите, че релаксиращият ефект е само психологически, но друго проучване показва, че дори много малки бебета, които нямат асоциации с определени миризми, се успокояват, когато в стаята се разпръсне ароматът лимонен — вещество, свързано с усещане за спокойствие.

4. Вкарвате полезни бактерии в червата си

Освен че успокоява ума, природата може да подпомогне и микробиома ви, защото почвата и растенията са богати на полезни бактерии.

„Това са същите полезни бактерии, за които плащаме в пробиотици и напитки“, обяснява Уилис.

Проф. Минг Куо изследва влиянието им върху инфекции и психично здраве и казва, че вдишването на някои бактерии може да подобри настроението, а антимикробните вещества, отделяни от растенията – фитонциди – могат да помагат в борбата с болестите.

Д-р Крис ван Тюлекен, специалист по инфекциозни заболявания, описва природата като „положително предизвикателна среда“, която стимулира имунната система.

Той насърчава децата си да играят с пръст и кал в гората, които попадат в организма чрез носа или устата.

Разбира се, не всеки може лесно да отиде в гората, но добрата новина е, че не е необходимо.

Дори малки елементи на природата у дома могат да помогнат, според Уилис.

Цветя като бели или жълти рози са показали най-силен успокояващ ефект върху мозъчната активност.

Използването на дифузер с етерични масла като пинен може да помогне за усещане за спокойствие.

Изследвания показват, че гледането на снимки на природа на лаптопа или просто взирането в нещо зелено може да предизвика същите успокояващи промени в мозъчните вълни и да намали стреса.

„Всяко малко нещо помага“, казва проф. Минг Куо.

