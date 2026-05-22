Андрей Цеков: Между „Прогресивна България“, ГЕРБ и ДПС се възцари любовно мълчание (част 3)

Борисов и Пеевски са уплашени, но не от правителството, а от играчите зад кулисите, смята Андрей Цеков

Основното обещание на „Прогресивна България“ беше демонтиране на модела. Сега те имат целия ресурс на държавата. Крадецът винаги може да бъде хванат. Очаквам да видя действията спрямо едрите фигури от корупцията. Около Борисов и Пеевски има кръг от „офицери“, но имена не се споменават. Големият тест е ВСС.

Кадровата политика на „Прогресивна България“ не дава поводи за оптимизъм. Особено квотата на ИТН в кабинета. Приятел даже коментира: „Радев май се разбра с Орлин Алексиев“.

Зам.-министрите на финансите също дават симптоми. Людмила Петкова е известна като добър данъчен експерт, но е известна и с безспорната си обвързаност с ДПС. Росица Велкова дълго време беше човекът на Влади Горанов, през който се раздаваха парите в общините.

Хубавото е, че за всяко действие или бездействие Радев носи безспорна и категорична отговорност. Управленският комфорт му дава сила, но е и най-голямата му слабост. При успех подебада е за всички, провалът има само един баща.

Всяко конкретно политическо позициониране на „Прогресивна България“ би довело до отлив на определени избиратели. Затова те не го правят. В момента флиртуват с „две девойки“. Накрая ще получат шамарите и от двете – и от Изток, и от Запад, защото ще ги хванат в изневяра.

ГЕРБ ще приключи окончателно след местните избори догодина – подобно на корпоративния вот, кметовете им ще отидат при „Прогресивна България“.

Борисов и Пеевски са уплашени, но не от правителството, а от играчите зад кулисите – там става въпрос за геополитика, вероятно за сериозни вътрешни и международни икономически интереси. Със сигурност текат опити за откупуване.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ бившият депутат и министър на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков.

